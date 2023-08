La Juve saluta Buffon, 'Numero 1 per eccellenza'

La Juventus celebra l'addio al calcio di Gigi Buffon. "Caro Gigi, oggi è molto difficile trovare le parole giuste. È molto difficile parlare di un calcio che saluta il suo numero 1 per eccellenza": comincia così il lungo messaggio del club bianconero per celebrare il portiere che ha annunciato il ritiro.

"Noi ci siamo già salutati, abbiamo già celebrato la storia irripetibile vissuta insieme, ma ogni volta avevamo la consapevolezza che tu avresti continuato a prendere in giro il tempo - continua a il comunicato della società - e questa volta sappiamo che hai deciso di scrivere la parola fine e togliere per l'ultima volta quei guanti con cui hai saputo modellare una carriera straordinaria". E, a proposito della lunga esperienza sotto la Mole, la Juve aggiunge che "sei stato il giocatore che ha vestito più a lungo la nostra maglia, quello che ha vinto più titoli, il secondo in assoluto per numero di presenze, ovviamente il portiere con il maggior numero di clean sheet. Sei stato il nostro capitano e il nostro baluardo. Sei stato semplicemente Gigi".



