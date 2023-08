I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte in via degli Ulivi, nel quartiere Falchera a Torino, dove un edificio è stato evacuato a causa di un incendio divampato in un appartamento intorno alle 23. A quanto si apprende dai primi accertamenti, quattro persone sono rimaste intossicate a causa dei fumi inalati.



