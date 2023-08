Controlli polizia in centro a Torino, due arresti e una denuncia

La Questura di Torino, in concomitanza dell'estate, ha intensificato i controlli sul territorio, che hanno portato nei giorni scorsi a due arresti e una denuncia.

Un 26enne, di origini albanesi, è stato arrestato in corso Cairoli dagli agenti del commissariato Centro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e leziosi personali. L'uomo era stato notato intorno alle 2.30 di notte mentre vendeva la droga a un cliente, sotto ai Murazzi. Quando gli agenti si sono avvicinati ha buttato a terra le dosi contenute in ovuli e a cercato di distruggerle.

Nel tentativo di sottrarsi all'arresto ha colpito con calci e morsi alle mani e alle braccia i poliziotti. I tredici involucri, che ha tentato di disperdere, contenevano cocaina e due frammenti di hashish. Una busta di cellophane contenente della marijuana è stata invece ritrovata in un cassettino posto sotto al volante della sua auto.

Sempre gli agenti del commissariato Centro hanno fermato la mattina dopo due marocchini di 25 e 22 anni. Il primo è stato arrestato per rapina impropria avvenuta all'interno di un supermercato, il secondo invece è stato denunciato per ricettazione perché durante una perquisizione è stato trovato in possesso di tre catenine d'oro, nascoste in un taschino dello zaino, di cui non è stato in grado di fornire la provenienza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA