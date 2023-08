Collegno, iniziato l'abbattimento dello storico campo rom

È iniziata a Collegno (Torino) stamattina la demolizione delle baracche del campo rom di strada della Berlia, dopo che nei mesi scorsi erano state allontanate le ultime persone. "Si tratta senza dubbio di un momento storico - spiegano il sindaco, Francesco Casciano, e l'assessore alle politiche sociali, Maria Grazia De Nicola, che sottolinea come "il percorso che ha portato a questa chiusura possa anche rappresentare un modello per altre amministrazioni". Il campo fu realizzato nel 1997. Negli anni arrivò a contare fino a 450 ospiti, con la costruzione di baracche fatiscenti.

Nel 2019 si contavano circa 150 persone e da qui si è concretizzato il progetto di chiudere il campo grazie ai bandi vinti dal Comune del ministero delle Infrastrutture un finanziamento di 250mila euro e dei fondi Pnrr per 500mila euro.

A inizio 2023 i residenti presenti erano ancora 62. I nuclei sono stati collocati in alloggi di edilizia popolare e housing sociale tra Collegno e i comuni dell'area metropolitana. "Un percorso d'inclusione complicato e lungo durato oltre 25 anni - spiega Casciano - che grazie alla scolarizzazione, l'inserimento delle famiglie in contesti virtuosi e alla possibilità di trovare lavoro ha permesso a molti di integrarsi e lasciare il campo, che è comunque sempre un luogo di emarginazione".



