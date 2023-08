Arrestato a Torino un latitante condannato a 13 anni in Albania

La squadra mobile della polizia di Torino ha rintracciato e arrestato un latitante di 45 anni, albanese. L'uomo risultava colpito da richiesta di arresto per essere estradato nel suo Paese, dove era stato condannato dal tribunale di Tirana a oltre 13 anni di carcere per omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. Insieme a dei complici, è ritenuto responsabile dell'assassinio di un suo connazionale e del ferimento di un altro, avvenuto nel 1997. Da allora aveva fatto perdere le sue tracce.

"L'esecuzione del provvedimento restrittivo costituisce l'epilogo di indagini svolte anche in ambito internazionale, grazie a specifica attività effettuata dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale, in stretto raccordo con il collaterale di polizia albanese" spiegano dalla Questura di Torino. È così che sono emerse indicazioni sul fatto che l'uomo fosse in Italia e ulteriori indagini della squadra mobile hanno consentito di rintracciarlo.



