Alimenti scaduti, multe per 150mila euro nel Cuneese

Sanzioni amministrative per oltre 149mila euro e circa 250 chilogrammi di alimenti sequestrati: è il bilancio di una serie di verifiche sulla corretta gestione dei prodotti agroalimentari, portate avanti nelle ultime settimane in locali ed esercizi commerciali della Granda.

Le attività congiunte sono state effettuate dai militari del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Cuneo insieme al nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e alla questura di Cuneo. Gli accertamenti hanno riguardato i centri di Busca, Cavallermaggiore, Cervasca, Cuneo e Fossano. Illeciti rilevanti sono stati scoperti presso un supermercato, alcuni punti vendita alimentari e due pub.

Nei frigoriferi dei due pub, i carabinieri forestali hanno individuato numerose confezioni di alimenti scaduti, tra cui carne, pesce, formaggi e funghi, oltre ad altri alimenti del tutto privi di etichettatura e quindi non tracciabili, che rischiavano di essere somministrate agli avventori dei locali.

Nel supermercato sono state individuate alcune confezioni di carne poste in vendita oltre il limite di scadenza ed altra carne priva di etichettatura. Infine, nel punto vendita aziendale di un caseificio cuneese sono stati ritrovati circa 20 chilogrammi di alimenti scaduti (carne, formaggi e prodotti di gastronomia) e 130 chilogrammi di merce detenuta in assenza di etichettatura e tracciabilità. Tra questi, oltre 590 vasetti di yogurt destinati alla vendita tramite la piattaforma on-line "Too good to go".



