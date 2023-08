Vendite di auto in crescita dell'8,75% a luglio in Italia

In Italia a luglio sono state vendute 119.207 auto, l'8,75% in più dello stesso mese del 2022.

Nei primi sette mesi dell'anno le immatricolazioni sono state 960.765.in crescita del 21,02% sull'analogo periodo dell'anno scorso. I dati sono del Ministero dei Trasporti.

Il gruppo Stelllantis ha venduto a luglio in Italia - secondo i dati elaborati da Dataforce - 38.304 auto, lo 0,.3% in meno dello stesso mese dello scorso anno. La quota di mercato è pari al 32,1% a fronte del 35%. Nei sette mesi del 2023 le immatricolazioni del gruppo sono state 317.736, in crescita dell'8,4% sull'analogo periodo del 2022. La quota è in calo dal 36,9 al 33%



