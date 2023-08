Tortona tappa del tour regionale su Strategie urbane d'area

Tappa oggi in Comune a Tortona (Alessandria), del tour per la presentazione del programma regionale Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-27 'Coesione e sviluppo territoriale - Strategie urbane d'area (Sua)'. Intervenuta una delegazione, guidata dal presidente Alberto Cirio. Gli obiettivi generali sono promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza. Oltre alla crescita equilibrata dei sistemi locali a vantaggio di cittadini e attività.

Tortona è capofila dell'aggregato 'Comuni Alessandrini', del quale fanno parte anche Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia e Pasturana. Le risorse disponibili ammontano a un totale di 7 milioni 684 mila 172,88 euro. Approvazione domande entro febbraio 2025; seguiranno erogazione di un anticipo del 10% e stipula della convenzione. Entro febbraio 2026 presentazione Esecutivo. Sarà possibile presentare un massimo di 8-10 progetti. Tra gli altri ambiti interessati digitalizzazione, mobilità sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici.

"La nostra idea principale era quella di allargare il più possibile la platea degli enti territoriali beneficiari dei fondi europei - sottolinea Cirio - dividendo il Piemonte in diverse aree e lasciando un ampio spettro di ambiti e progettualità finanziabili". "Si tratta di una grande opportunità, per la quale ringraziamo la Regione - aggiunge il sindaco Federico Chiodi - consentendoci anche di rafforzare la collaborazione sul territorio e di lavorare per crescita e salvaguardia delle comunità". Previsto un nuovo incontro a Torino a settembre.



