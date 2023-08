Riaprono il 5 agosto i Musei Civici di Pinerolo

Sabato 5 agosto i Musei Civici di Pinerolo (Torino) riprenderanno le normali attività, dopo oltre due mesi di chiusura a causa del recesso dal contratto di appalto - per impossibilità alla prosecuzione di ogni attività - di Munus Arts&Culture, società che nel 2021 si era aggiudicata la gestione quinquennale attraverso un bando pubblico. Il Comune di Pinerolo, a seguito di numerose interlocuzioni con attori del territorio, ha scelto di affidare temporaneamente (da luglio a dicembre 2023) alla Fondazione Poët Del Ponte la gestione dei musei civici. Fino al 31 dicembre 2023 la Fondazione Poët Del Ponte gestirà i musei civici, garantendo la continuità del servizio salvaguardando anche il posto di lavoro delle tre addette licenziate dal precedente gestore.

Proseguirà la mostra dedicata a Serghej Potapenko all'interno della Pinacoteca Civica di Palazzo Vittone, riapriranno il Museo di Arte Preistorica (sempre a Palazzo Vittone) e il Museo di Scienze naturali situato a Villa Prever.

Il Museo Etnografico situato a Palazzo Vittone rimarrà temporaneamente chiuso, mentre la Casa del Senato in via Principi D'Acaja sarà aperta solo durante eventi di particolare richiamo. La prima apertura straordinaria è prevista in occasione di Artigianato Pinerolo.



