Riapre a Torino, dopo dieci anni, il Museo di Scienze naturali

A dicembre riaprirà il Museo regionale di Scienze Naturali di Torino, chiuso da dieci anni a causa di un'esplosione che ne danneggiò buona parte portando alla sua chiusura. A fine anno, come è emerso oggi da un sopralluogo compiuto dal sindaco, Stefano Lo Russo, e dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, insieme ai giornalisti, riapriranno le prime sale rese agibili da importanti e lunghi lavori costati 8,3 milioni, in particolare le sale dedicate alla Zoologia, l'Arca e lo spazio deputato alle Esposizioni temporanee. Ulteriori lavori per un totale di spesa di 4 milioni, come anticipato oggi da Cirio, porteranno poi ad altre riaperture di altri settori a partire dal 2024.

"Questo museo è una delle meraviglie di questa città che finalmente verrà restituita ai residenti, ai turisti, ai ricercatori e agli studenti - ha detto Cirio, accompagnato dall'assessora alla Cultura della Regione, Vittoria Poggio - una vera perla di Torino, ma anche dell'Italia. Sono stati lavori complessi e delicati. Una restituzione alla città e al pubblico importante in una città che vuole essere di grande attrazione turistica, ma anche culturale". Cirio ha poi spiegato che gli interventi, avviati a partire dal 2015, sono stati intrapresi da Direzioni regionali Risorse finanziarie e cultrura e commercio.

"Ho messo piede per la prima volta in questo straordinario museo da studente universitario - ha aggiunto Lo Russo - si tratta di un patrimonio unico, di 5,5 milioni reperti tra collezioni paleontologiche, zoologiche, entomologiche, botaniche, mineralogiche e petrografiche. Che finalmente riapre per tutti noi".



