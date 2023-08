Progetto Lost Eu a Collisioni, protagonisti i formaggi Dop

Fa il pieno di consensi il nuovo progetto LoSt Eu (Looking for the Sustainability of Taste in Europe) che è approdato per la sua prima tappa al Festival Collisioni di Alba nelle giornate del 7, 8, 9 e 16 luglio in occasione dei grandi eventi musicali e teatrali in programma come Checco Zalone, Lazza, Sfera Ebbasta, Articolo 31. Protagonisti nell'area hospitality del Festival sono stati gli otto formaggi che fanno parte del programma di promozione. Otto Dop di eccellenza che il pubblico ha potuto assaggiare, ascoltando le storie delle produzioni e dei territori grazie alla presenza dei maestri assaggiatori Onaf. Sono stati presentati e degustati il Murazzano, il Roccaverano, l'Ossolano dalla Regione Piemonte, il Puzzone di Moena dal Trentino, lo Strachitunt dalla Lombardia, la Vastedda della Valle del Belice e il Pecorino Siciliano dalla Sicilia, e in ultimo il Provolone del Monaco dalla Campania.

Il percorso didattico e promozionale per la diffusione delle piccole Dop dei formaggi di filiera corta italiana proseguirà a settembre in Trentino-Alto Adige con l'appuntamento a Moena, patria del Puzzone Dop, e a seguire negli altri territori di produzione dei formaggi associati al progetto.



