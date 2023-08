Medio Oriente e Africa regioni più redditizie per Stellantis

Il Medio Oriente e l'Africa (Mea) sono le regioni più redditizie e in più rapida crescita per Stellantis, con nuovi record di ricavi netti nel primo semestre 2023, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La transizione dell'azienda verso veicoli elettrificati continua ad avere successo: l'area svolge un ruolo esclusivo nello sviluppo e nella produzione di oggetti di micro-mobilità elettrica per il gruppo.

La quota di mercato di Stellantis in Medio Oriente e Africa ha raggiunto il 15,1%, con un incremento di 3,2 punti rispetto al primo semestre del 2022. L'obiettivo - spiega Samir Cherfan, responsabile per il Medio Oriente e l'Africa - è chiaro: diventare leader di mercato nella regione del Medio Oriente e dell'Africa entro il 2023.



