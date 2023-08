Un esteso incendio ha coinvolto una villetta a Montafia (Asti). Per cause ancora da accertare. Le fiamme infatti avrebbero avvolto gran parte dell'abitazione. Non si segnalano conseguenze per le persone, ma gravi danni alla struttura. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i sopralluoghi.



