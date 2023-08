Garavini reinterpreta con gli studenti dello Iaad l'Alfa 4C

Nell'anno del decennale dell'Alfa Romeo 4C, l'auto sportiva di alta gamma che ha decretato il vero rilancio del marchio, Garavini, in collaborazione con gli studenti Iaad del Master in Transportation Design, reinterpreta la nuova auto sportiva Alfa Romeo 4C by Garavini.

Il progetto di una nuova Alfa Romeo 4C prende ispirazione da quanto fatto dallo storico marchio Garavini negli anni '30 con l'Alfa Romeo 6C 1750 by Garavini, protagonista della dolcevita italiana e della nascita del movimento per le auto d'epoca in Italia.

Anima del progetto Luca Babbini, giovane imprenditore, partito dallo Iaad. e con esperienza nell'ambito ricerca e sviluppo per diverse industrie, in particolare, dell'automotive.

"Quando ho incrociato il percorso di Garavini - spiega Babbini, design director Garavini - con origini familiari e valori riconducibili ai miei, ho pensato che fosse un segno: la consapevolezza di quest'affinità ha permesso di dare vita a nuovo capitolo, una realtà in cui la passione per l'artigianalità, il lusso e l'eredità familiare si uniscono. La Garavini Perenne sarà l'occasione per valorizzare il territorio di Torino ma in chiave internazionale, grazie alla freschezza e alla voglia di fare che solo un team giovane, come quello di Garavini e come quello del Master in Transportation Design dello Iaad., possono garantire. La valorizzazione dei giovani è infatti un aspetto chiave del progetto".

Il progetto è seguito e coordinato da Dario Olivero, coordinatore del Master e Davide Tealdi, docente e project leader. Il concept vede la realizzazione di una prima serie di 15 esemplari, che mirano a diventare un modello senza tempo. Le linee sono classiche, ispirate a un uso sportivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA