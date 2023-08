Cade in montagna e muore nel Cuneese

Un alpinista è scivolato stamattina in un dirupo sulle montagne della valle Stura, nel Cuneese, ed è morto, durante un'escursione nel comune di Argentera. La vittima si trovava nella zona del vallone Grange.

Vani i tentativi di soccorrerlo da parte di 118, soccorso alpino e vigili del fuoco, subito allertati. All'arrivo del personale in elicottero, l'uomo era già deceduto. Al momento non sono note le generalità della vittima sono ancora in corso le operazioni di recupero del corpo.



