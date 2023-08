Ad Agliè il 9 e 10 settembre Figure dimenticate del Piemonte

Si terrà ad Agliè sabato 9 e domenica 10 settembre la seconda edizione del festival letterario "Figure dimenticate del Piemonte", che quest'anno verterà suGuido Gozzano. La precedente edizione era stata dedicata a Salvator Gotta. L'evento, con il patrocinio di Torino Città Metropolitana e del Comune di Agliè, avrà luogo presso la Casa-Museo Il Meleto. Gestisce la due giorni letteraria la Edizioni Pedrini. Interverranno studiosi, giornalisti e scrittori del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Nel programma sono proposte anche le visite guidate, esclusivamente su prenotazione alla Casa-Museo liberty di Guido Gozzano. In occasione del festival il costo dell'ingresso e della visita sarà proposto a 5.50 euroa persona, le visite sono di 45 minuti ciascuna. Il 26 agosto a Usseglio, al Museo Tazzetti alle 16 avrà luogo un'anteprima al festival, con la presentazione del libro "La Montagna guaritrice" sulle orme di Guido Gozzano nell'alta Val d'Ayas in Valle d'Aosta e nelle Valli del Canavese, autrice Chantal Vuillermoz. Fino al 3 settembre, al Museo Tazzetti, è visitabile la mostra curata da Emanuela Lavezzo e Antonio Musiari, in collaborazione con Alberto Tazzetti: "La bellezza in un battito d'ali. Le farfalle ispiratrici di arte e di letteratura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA