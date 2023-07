Turi Rapisarda per Opera Viva, nuovo manifesto Satiro

Per il terzo appuntamento dell'anno di Opera Viva Barriera di Milano, Il Manifesto, è Turi Rapisarda con l'opera Satiro (1990) a inaugurare il 7 agosto alle 18.30 in Barriera di Milano a Torino.

Il progetto/opera di arte pubblica ideato nel 2015 da Alessandro Bulgini ha ospitato più di 50 artisti italiani e stranieri, interpreti dello spazio pubblico di 6x3 metri di piazza Bottesini a Torino.

L'edizione 2023, intitolata "Opera Viva, Luigi l'addetto alle affissioni" si concentra sul concetto di ribaltamento: nessuna figura curatoriale, soltanto gli artisti e Luigi, l'addetto alle affissioni, che appenderà tutte le immagini capovolte.

Il satiro è una figura mitica maschile, che abita nei boschi e sulle montagne, personificazione della fertilità e della forza vitale della natura, solitamente raffigurata come essere umano nudo e barbuto, comicamente orribile, dal viso ferino e naso camuso. In questo ritratto appare evidente la ricerca che l'artista compie sul corpo e sulla sua relazione con lo spazio circostante. Anche l'opera di Rapisarda è affissa al contrario dall'addetto Luigi, si ritrova ribaltata. Quali nuovi significati assume? Che valore ha l'intervento di Luigi? Quale relazione si instaura tra l'autore dell'opera e l'autore del ribaltamento? Tutti questi temi che legano arte e vita faranno parte di un dibattito al termine della rassegna, a Flashback Art Fair.

Vivono e lavorano a Torino gli artisti selezionati per l'edizione 2023, per sottolineare l'importanza del tessuto culturale e artistico della città di Torino: Sergio Cascavilla, Gianluca e Massimiliano De Serio, Luigi Gariglio, Turi Rapisarda, Pierluigi Pusole e Alessandro Bulgini.



