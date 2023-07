Tenda bis, cade l'ultimo diaframma del tunnel

È caduto quest'oggi l'ultimo diaframma del tunnel del Tenda bis: a dieci anni dall'inizio dei lavori, lo scavo italiano e quello francese si sono quindi uniti. Il varco è stato aperto alle ore 11,40 di stamattina: ad annunciarlo su Facebook il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi.

L'abbattimento del diaframma costituisce un'importante tappa del completamento dei lavori di costruzione della nuova canna, lunga 3,2 chilometri, che sono in esecuzione da parte dell'impresa Edilmaco. Anas fa sapere che stanno avanzando in parallelo anche gli altri interventi: l'allestimento dei 13 bypass, tutti scavati, i rivestimenti in calcestruzzo della nuova canna e la realizzazione dell'arco rovescio.

In Francia sono in corso le lavorazioni propedeutiche alla costruzione del nuovo ponte sul Vallone della Cà, tramite la realizzazione delle berlinesi. Inoltre, è stato avviato lo spostamento degli imbocchi dei tunnel che convergeranno sul nuovo ponte, la cui carpenteria metallica è in costruzione presso l'officina incaricata.

"Gli interventi - commenta Anas - proseguiranno senza sosta in piena condivisione con tutti i soggetti coinvolti per ripristinare il collegamento internazionale, di fondamentale importanza non solo per le valli Vermenagna e Roja ma per interi e ampi territori, sia in Italia che in Francia".

La conclusione dell'opera resta tuttavia lontana: dopo un nuovo slittamento, l'apertura al traffico nel nuovo tunnel, a senso unico alternato, è fissata a giugno 2024, mentre il destino del tunnel storico potrebbe essere ridiscusso nella Cig del prossimo 29 settembre.



