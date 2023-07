Riaperto il sottopasso di San Mauro, terminati i lavori

Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento del sottopasso di San Mauro, che è stato riaperto oggi 31 luglio. Sono state sostituite le vecchie lampade ai vapori di sodio con nuove lampade a led a basso consumo energetico che consentono un risparmio energetico del 30-40%, con una resa e un'uniformità decisamente superiori. Sono state mantenute due file di luci in modo da avere una migliore diffusione della luminosità all'interno del sottopasso. Inoltre è stata rifatta la segnaletica luminosa presente all'interno del sottopasso per quanto concerne il sistema antincendio e le vie di fuga e la sostituzione dei proiettori lungo la rampa esterna di uscita verso Torino, con conseguente sostituzione delle linee elettriche e dei quadri di controllo e protezione.

I lavori, per un importo di 500.000 euro, sono stati eseguiti dalla Ditta Sabil che ha lavorato anche nei fine settimana per consentire nei tempi stabiliti la riapertura del sottopasso, la cui chiusura era indispensabile per garantire la sicurezza degli operatori che hanno lavorato al suo interno.

Mercoledì 2 agosto è prevista ancora una mezza giornata di chiusura per fare le verifiche di funzionamento su due unità Sos e per un piccolo intervento della Smat.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA