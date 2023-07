Restructura, al Lingotto a novembre il Salone dell'edilizia

Torna al Lingotto Fiere di Torino, dal 23 al 25 novembre, Restructura, punto di riferimento per i professionisti del settore edilizia, restauro e ristrutturazione. Per la prima volta il Salone, organizzato da Gl Events Italia, lancerà una sfida: da settembre inviterà i professionisti italiani a raccontare il proprio caso di successo nella ristrutturazione innovativa di un edificio. Le tecniche giudicate più brillanti saranno illustrate nel convegno di apertura del Salone.

Oltre 150 le aziende espositrici e 10.000 i professionisti attesi a Restructura, dove l'ingresso è gratuito, previo accredito. Il percorso espositivo, nel Padiglione 3, racconterà il variegato mondo dell'edilizia attraverso: materiali naturali innovativi, con un focus sul legno, mezzi e sicurezza in cantiere, software, bim e digitalizzazione. Ci saranno, inoltre: una collettiva di aziende edili del territorio associate all'Api e un'area dedicata alle eccellenze artigiane della Regione Piemonte.



