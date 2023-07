In migliaia a Cuneo per gli spettacoli di luci

Si è conclusa con successo l'edizione 2023 di Cuneo illuminata. Migliaia di persone, compresi numerosi turisti, ogni sera per quasi un mese hanno riempito la città per assistere ai tradizionali spettacoli luminosi e ai tanti eventi collaterali.

Al centro della manifestazione la sostenibilità (con l'utilizzo di luci a led) e solidarietà con notevoli fondi raccolti a favore di alcune realtà benefiche del territorio come Fondazione Ospedale Cuneo Onlus e l'associazione La Cura nello Sguardo, ma anche ai Comuni alluvionati dell'Emilia Romagna.

Tra gli eventi che si sono susseguiti l'inaugurazione e lo spettacolo di Jerry Calà, la serata Flower Power, la cena 'Milleluci nel piatto' e il weekend di festa per il 1° compleanno del Rondò dei Talenti insieme a Fondazione Crc e Mirabilia Festival Europeo con lo spettacolo della compagnia Transe Express, la "'Corsa sotto le luci", la Solenne Processione della Madonna del Carmine, il musical 'La Sirenetta', il Teatro della Tosse con 'Shakespeare by night', i laboratori didattici presso il Museo Diocesano e molto altro ancora.

La kermesse è stata organizzata dall'Associazione Comitato Cuneo Illuminata (di cui fanno parte il Comune di Cuneo, il Comitato Madonna del Carmine, l'ATL del Cuneese, Promocuneo, Conitours, Confartigianato Imprese Cuneo e WeCuneo) con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, con il sostegno di Fondazione Crc, Fondazione Crt, Camera di Commercio di Cuneo, Atl e numerosi sponsor del territorio.





