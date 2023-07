Il Comune di Torino mette i sigilli al centro sociale Murazzi

Il Comune di Torino ha messo i sigilli al centro sociale autogestito Murazzi. Con un'ordinanza le arcate 25 e 27 sono state chiuse per "criticità strutturali e impiantistiche con concreto pericolo per l'incolumità pubblica".

Il provvedimento dispone l'interdizione alla struttura in riva al Po: secondo il documento appeso sulle porte dell'entrata del centro, sono state accertate delle modifiche strutturali dei locali "derivante dall'apertura di un ampio varco di comunicazione tra i locali aventi accesso dalle arcate n.25 e n.27 operato su una muratura portante che, nonostante la posa di una putrella sulla parte sommiate dell'apertura, potrebbe comportare la compromissione della sicurezza statica dell'intera struttura". Accertata inoltre la presenza di soppalchi "realizzati in modo sommario e senza altezze regolamentari". Le irregolarità erano emerse dal rapporto della Digos della polizia di Torino che lo scorso giugno, insieme a vigili del fuoco e personale Asl aveva ispezionato il centro sociale, legato a un altro spazio occupato a Torino, l'Askatasuna.

Il Csa Murazzi fa parte della storia dell'antagonismo torinese. Le arcate, infatti, vennero occupate nel 1989 dal 'Collettivo Spazi Metropolitani', appartenente all'area dell'Autonomia ed è uno dei primi centri sociali a Torino. Le arcate sono sottoposte a tutela dai beni culturali e paesaggistici, ma nel tempo, secondo gli inquirenti sono diventate un locale abusivo, privo di permessi per somministrazione di cibo e bevande e senza le autorizzazioni per gli spettacoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA