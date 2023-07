De Agostini, via libera da assemblea a bilancio e dividendi

L'assemblea degli azionisti della De Agostini ha dato il via libera al bilancio 2022, chiuso con ricavi netti pari a 4,4 miliardi di euro, in crescita del 16% rispetto al 2021, per effetto della favorevole evoluzione di tutti i business, e margine operativo lordo di 1,58 miliardi (pari al 35,5% dei ricavi netti, sostanzialmente allineato allo scorso esercizio). Il risultato netto del gruppo è positivo per 90 milioni, con un risultato netto consolidato positivo per 282 milioni. In forte crescita il risultato netto della capogruppo positivo per 174,3 milioni a fronte di circa 48,9 nel 2021.

L'assemblea ha deliberato la distribuzione di dividendi per 26,1 milioni di euro e ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione - il mandato del precedente era scaduto - composto da undici membri: Lorenzo Pellicioli (presidente), Enrico Drago, Nicola Drago, Marco Sala, Paolo Boroli, Pietro Boroli, Roberto Drago, Paolo Tacchini, Paolo Mario Cesari e Marco Costaguta e Francesca Signorelli (Partner Cambridge Associates), come nuovo consigliere indipendente. Il cda ha poi rinnovato le cariche di Enrico Drago e Nicola Drago, quali vice presidenti e di Marco Sala, amministratore delegato (Group Ceo). Dal 2022 Marco Drago riveste la carica di presidente emerito della Capogruppo De Agostini.



