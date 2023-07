Asl Asti strumento ricostruisce capezzolo post mastectomia

Il reparto di Ginecologia dell'Asl di Asti ha un nuovo dispositivo che consente di ricostruire l'areola del capezzolo dopo un intervento di mastectomia. Lo strumento è stato donato dall'Associazione Astrogin, onlus fondata nel 2003 da Maggiorino Barbero, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'Asl di Asti. La consegna dei macchinari si è svolta in occasione dell'affissione di una targa in memoria del ginecologo Francesco Bocci, deceduto tragicamente nel novembre 2022 per un incidente stradale.

"L'ecografo è un omaggio alla memoria del caro collega Francesco Bocci che aveva segnalato l'urgenza di questa strumentazione", afferma il direttore del reparto Maggiorino Barbero. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Asti esegue interventi di chirurgia ricostruttiva della mammella fin dai primi anni Duemila. Oggi esegue circa 300 interventi l'anno, il doppio dello standard richiesto per l'attivazione della struttura, di questi da 30 a 50 riguardano l'applicazione di protesi.



