Albanese nascondeva cocaina nelle parti intime ad Asti

I poliziotti della questura di Asti hanno fermato una Golf in corso Einaudi, nei pressi della stazione ferroviaria cittadina, con a bordo due cittadini albanesi di 44 e 26 anni, irregolari in Italia e con precedenti.

Durante la perquisizione, il passeggero è stato trovato in possesso di 8 involucri di cocaina nascosti nelle parti intime e 1.200 euro in contanti. Nella tasca dei pantaloni, il conducente aveva un altro involucro di cellophane, simile agli altri, oltre a 400 euro in contanti. I due uomini, che non sapevano giustificare la presenza, tra i sedili della macchina, di un grosso martello e di un taglierino nel vano porta oggetti, sono stati denunciati per il possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e il materiale è stato sequestrato.

In piazza Campo del Palio, invece, un 44enne marocchino residente ad Asti, con precedenti, è stato trovato in possesso di hashish per oltre 50 grammi: nascondeva la droga nel vano portaoggetti dell'auto. L'uomo è stato quindi denunciato per il possesso ai fini di spaccio e l'auto su cui viaggiava, sprovvista di copertura assicurativa e sottoposta a sequestro amministrativo, è stata sequestrata e la patente ritirata.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA