Ucciso in un parco in centro a Torino, un fermato

Un uomo di circa 30 anni di origine marocchine è stato assassinato questa notte a Torino. Il cadavere è stato ritrovato questa mattina intorno alle 7 in un giardino del centro fra via XX Settembre e corso Regina Margherita, a pochi metri dalle Porte Palatine dove i senza tetto trovano rifugio per la notte. Secondo la polizia la vittima sarebbe stata uccisa al culmine di un litigio per motivi banali. L'arma del delitto, secondo i primi rilievi, sarebbe un cacciavite.

Un sospettato è già stato fermato. Si tratta di un uomo di 61 anni di origini marocchine senza fissa dimora, con passaporto spagnolo.

Le indagini sono affidate alla Squadra mobile di Torino guidata da Luigi Mitola.



