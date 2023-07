Una donna di 65 anni è morta nella notte in un incidente d'auto a Montà d'Alba, nel Roero, prima che i soccorritori potessero prestarle qualsiasi aiuto. La vittima, classe 1958, è una signora residente in paese.

La segnalazione è arrivata al 118 e ai vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri intorno alla mezzanotte: ancora da accertare le cause del sinistro, nel quale non sono coinvolti altri veicoli.



