Si alza livello del fiume, soccorsi dall'elicottero in quattro

Quattro persone sono state soccorse nel primo pomeriggio di oggi nella zona degli orridi di Uriezzo, in località Maiesso nel Comune di Baceno (Verbano-Cusio-Ossola) perché rimaste bloccate su un isolotto a causa dell'improvviso innalzamento delle acque del fiume Toce.

Per porli in salvo è stato necessario l'intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco del reparto volo di Torino. I quattro malcapitati, illesi, sono quindi stati affidati ai soccorritori giunti sul posto via terra.

Alle operazioni hanno preso parte i pompieri di Domodossola, i volontari di Baceno, una squadra fluviale di Verbania, il soccorso alpino della guardia di finanza di Domodossola e il Soccorso alpino civile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA