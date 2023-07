La Dama Angelica, romanzo noir in una Torino magica

Una Torino magica e misteriosa fa da sfondo al romanzo noir 'La Dama Angelica', firmato da Ivano Barbiero, che ha lavorato per 35 anni per l'Editrice La Stampa e per 20 anni è stato cronista di nera. Dopo 'Il guardiano dei Cavalieri' del 2018 e 'Torino Tamarindo' del 2019, pubblicati da Fratelli Frilli Editore, Barbiero ha scelto questa volta l'esperienza dell'autoproduzione.

A portare avanti le indagini - in una storia che ha una struttura narrativa intricata, ma scorrevole e bene congegnata - non è più il commissario Aldo Piacentini dei due precedenti noir, ma il metodico e timido commissario Giancarlo De Salvo.

La storia inizia la mattina del primo gennaio 1969 - in un periodo quindi che precede di poco l'esplosione del terrorismo - quando un'anziana signora viene trovata annegata e congelata a Torino in una vasca della Fontana Angelica di piazza Solferino.

Non ha documenti, ma solo due biglietti di visita e un cartoncino verde, plastificato con l'immagine di un labirinto e sul retro una macchia rossa. Dietro l'omicidio atroce della vecchina, emerge poco alla volta una situazione torbida.

Angelica, che ha tanti nomi, ha vissuto una vita su standard alti, ma senza mai avere un soldo in tasca. Una vita fatta di truffe, misteri e tesori nascosti. Una donna molto sola, la cui personalità emerge poco alla volta dagli interrogatori e dai ricordi di chi l'ha conosciuta. Anche in questo romanzo Barbiero dimostra la sua abilità narrativa e riesce a costruire, anche grazie alla sua esperienza di cronista, una storia avvincente, che oltre a Torino tocca anche Parigi e la Costa Brava, ricca di sorprese e con un finale inatteso.



