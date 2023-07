Tentò di estorcere 120 euro, condannato a un anno e 8 mesi

Nel maggio del 2019, a Biella, cercò di estorcere 120 euro a un uomo per la restituzione di un telefono rubato, venendo scoperto e arrestato in flagranza dai carabinieri. Dopo quattro anni, la Corte d'appello di Torino si è espressa sulla vicenda, condannando un 27enne residente nel Verbano-Cusio-Ossola a un anno e 8 mesi per ricettazione ed estorsione. In primo grado il giovane era stato condannato anche dal tribunale di Biella.

Il giovane, pluripregiudicato, è stato quindi arrestato dai carabinieri di Omegna e portato in carcere a Verbania.



