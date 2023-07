L'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo ha permesso il recupero di un pilota di parapendio in difficoltà nei boschi di Roccabruna, in località Grangetta. Il mezzo era rimasto impigliato a un albero a un'altezza di circa venti metri.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando di Cuneo e la squadra Saf, insieme ai vigili del fuoco volontari di Dronero. La persona è stata imbragata e fatta scendere in sicurezza, senza che riportasse alcun danno.



