Parte il Sestriere Film Festival nella sala più alta d'Europa

Parte la tredicesima edizione del Sestriere Film Festival, il Festival cinematografico internazionale dedicato alla montagna che si svolgerà a Sestriere dal 29 luglio al 5 agosto, tutte le sere dalle 21.

Gran finale, domenica 6 agosto, al rifugio Alpette con un concerto alle 11.30.

Le proiezioni si terranno al Cinema Fraiteve, la sala cinematografica più alta d'Europa a 2.035 metri, con le opere che sono state selezionate dal concorso internazionale: 14 film provenienti da Iran, Turchia, Nepal, Italia, Svizzera, Spagna, Belgio.

La giuria del festival è composta dal presidente Piero Carlesi con Nicola Bionda e Giuseppe Spagnulo. Inoltre, saranno proposte proiezioni di "film fuori concorso" che hanno come tema centrale la montagna, le storie dei popoli delle terre alte e le grandi imprese alpinistiche. Premio della giuria al Festival di Cannes 2022, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti (Einaudi), in serata finale, sabato 5 agosto, verrà proiettato "Le otto montagne" di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

"Anche in questa tredicesima edizione, seguendo la mission del nostro Festival, proporremo il meglio della cinematografia internazionale. Presenteremo una grande alpinista, proietteremo film e fotografie in concorso, parleremo delle aree protette del Piemonte, presenteremo libri che parlano di montagna, ascolteremo buona musica, proporremo passeggiate e ci saluteremo in rifugio con una performance musicale. Vogliamo che il Festival porti, a chi vorrà condividere, le emozioni delle terre alte del mondo sul grande schermo di Sestriere" commenta il presidente del Festival Roberto Gualdi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA