Climate social camp, appuntamento in Val di Susa e a Venezia

"Questo Climate social camp è stato un appuntamento importante per i movimenti climatici e per la giustizia sociale. A questo seguirà il campeggio dell'Alta Felicità contro la Tav in Val Susa questo fine settimana, e dall'8 al 10 settembre il Venice Climate Camp per mettere in campo idee e energie di attivazione di fronte ai mega progetti delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026". Così in una nota gli attivisti del Climate social camp, dopo la tre giorni nel capoluogo piemontese che si è conclusa ieri.

"La lotta per difendere il pianeta e le vite delle persone non si ferma, dopo l'estate scenderemo in piazza il 6 ottobre per protestare e per pretendere giustizia climatica" conclude Giulia, una delle attiviste.



