CasaOz, nel 2022 più pasti, gite e momenti di quotidianità

Nel 2022 CasaOz ha ospitato 163 bambini e ragazzi e 51 genitori offrendo loro 3.600 ore di laboratorio, 2210 pasti, 310 gite, 874 ore di sostegno scolastico, 374 trasporti. Ha accolto tre famiglie fuggite da Odessa a Torino per curare i figli all'Ospedale Regina Margherita e una dalla Moldova. Dal bilancio sociale 2022 emerge una crescita dei laboratori (+58%), dei pranzi (+51%) e delle gite (+38%). Sono quintuplicati i momenti di quotidianità non strutturata - partite di calcetto, caffè, passeggiate - che costituiscono una parte essenziale dell'attività di CasaOz con uno staff composto da 18 persone e oltre 70 volontari.

"Per CasaOz anche il 2022 è stato caratterizzato da complessità non indifferenti - spiega la presidente Enrica Baricco - ma anche se usciamo da anni davvero difficili, il 2022 si può riassumere nella parola 'più': più laboratori, più ore di compiti insieme, più gite ma soprattutto più momenti di quella che è la quotidianità vissuti dai ragazzi, ma anche dalle loro mamme e papà: la partita di calcetto, i tiri a canestro fuori, la chiacchierata sul divano in inverno o nel patio esterno in primavera, il caffè e la passeggiata delle mamme che si confidano. Tutte esperienze che, quando sono condivise, rendono più sopportabile il peso delle difficoltà".

Pubblicato anche il bilancio sociale 2022 dei MagazziniOz, nati nove anni fa da un progetto di CasaOz come realtà commerciale torinese trasformatasi in esempio di imprenditoria sociale dove si promuovono la formazione e l'inserimento professionale per giovani disabili, persone rifugiate e svantaggiate. Il ristorante ha servito 7.100 pranzi, 5.200 cene, 2.900 aperitivi, 33.000 piatti.



