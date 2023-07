Valle (Pd), da Cirio promesse a vuoto su riapertura del Tenda

"Che idea hanno il governo Meloni e la Regione Piemonte sul Traforo del Tenda?". Se lo domanda il consigliere Pd e vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle, dopo che la conferenza intergovernativa ha confermato che i tempi di riapertura del tunnel del Tenda, in provincia di Cuneo, slittano da ottobre 2023 a giugno 2024.

"A giugno, incontrando il viceministro Edoardo Rixi, Alberto Cirio aveva mostrato muscoli e tono risoluto che ulteriori ritardi non sarebbero stati accettati. Detto fatto", aggiunge Valle. "Ancora un anno di attesa, salvo imprevisti, per poter transitare nella nuova galleria in modalità cantiere, ovvero si avrà una sola galleria a senso unico alternato, esattamente come era avvenuto in passato - continua l'esponente Dem - .Se pensiamo che a fine Ottocento ci sono voluti otto anni e sei mesi per realizzare il primo tunnel stradale transalpino, il paragone con l'oggi è impietoso e non esistono alibi di sorta.

Certo, c'è il problema rincari, certo c'è stata la mala sorte, ma sono passati dieci anni dall'inizio dei lavori del Tenda bis e ora l'unica certezza è data dall'incertezza". "Cirio è esperto di inaugurazioni seriali, molto meno nel mantenere le promesse e nell'incalzare il suo Governo", conclude Valle.



