Torino: Juric 'Schuurs e Ricci felici, nessuno vuol partire'

"Ricci e Schuurs sono felici al Toro, non c'è nessuno che faccia pressioni per andare via: li vedo motivati, fosse per me li terrei tutti": il tecnico granata, Ivan Juric, parla del centrocampista e del difensore, finiti nel mirino di grandi club. "Nel mercato però non si sa mai, se ci fossero offerte incredibili bisognerebbe ragionarci - prosegue dal ritiro a Pinzolo che si è chiuso oggi - ma secondo me non è il momento giusto: l'anno scorso Bremer era al top e ci stava che andasse via, mentre Ricci e Schuurs sono ancora in fase di crescita".



