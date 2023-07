Sette donne innovatrici sul palco della Tech Week

Provengono dal mondo della ricerca, dell'università e della scienza. Hanno scelto di investire il proprio talento e le proprie competenze in settori sfidanti ad alto contenuto tecnologico, trasformando l'innovazione in benefici concreti per la società, con un occhio vigile all'impatto sociale e ambientale. Sono le sette imprenditrici che si contenderanno il Premio GammaDonna per l'imprenditoria femminile innovativa, nato nel 2004 con l'obiettivo di contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso esempi d'impresa virtuosi. Saliranno sul palco dell'Italian Tech Week il 29 settembre alle Ogr Torino.

Sabrina Fiorentino ha creato la startup Sestre che trasforma i prodotti tradizionali della dieta mediterranea in integratori nutraceutici per le disfunzioni ormonali, in particolare femminili. Roberta Ligossi ha portato online con un team under 35 tutto al femminile Ta-Daan, startup con una community di 200mila follower e un network europeo di 5.000 piccole botteghe artigiane provenienti da tutta Europa. Susanna Marinucci con Alisea trasforma gli scarti in prodotti innovativi, attraverso il design e l'economia circolare.

Raffaella Moro realizza con Reair vernici antivirus e antibatteri. Elisa Piscitelli ha avviato Futurely, startup per l'orientamento scolastico e lavorativo, che ogni anno accompagna 20.000 ragazzi e collabora con più di 100 scuole e 25 aziende.

Dina Ravera ha creato Destination Italia Group, turismo esperienziale hi-tech per viaggiatori di alta gamma interessati alle mete italiane. Cristiana Vignoli ha dato il via a Hemera Pharma, azienda biotech specializzata in medicina rigenerativa per le malattie neurologiche che ha creato la prima terapia al mondo per la cura delle lesioni del midollo spinale:.



