Rainbow4Africa, soccorsi 180 migranti in una notte

"La situazione alla frontiera francese della Val di Susa sta diventando incandescente". Questo è l'allarme lanciato dall'organizzazione Rainbow4Africa, che insieme alla Croce Rossa di Susa (Torino), ai volontari e operatori dell'associazione Talità Kum, la scorsa notte ha soccorso 180 migranti respinti al confine.

Come confermato dal presidente dell'onlus, Paolo Narcisi, molti provengono dal Senegal e dalla Guinea e sono stati soccorsi a Monginevro e a Bardonecchia. "Il rifugio Fra Massi questa notte - spiegano da Rainbow4Africa - ha occupato i 76 posti ordinari, i posti di emergenza nei moduli esterni, inoltre 42 persone hanno dormito nel salone mensa e 10 nei sacchi a pelo in giardino. Altri 21 sono stati mandati al polo logistico della Croce Rossa a Susa e 24 supportati in frontiera".

"Sono moltissimi i minori non accompagnati. La logistica delle organizzazioni coinvolte nei soccorsi e accoglienza è al limite, se il tempo peggiora rischiamo pesanti conseguenze per uomini, donne e bambini che non sapremo come ospitare e curare", aggiungono dall'onlus, sottolineando che si sta cercando una soluzione per ospitare i migranti chiedendo la collaborazione dei sindaci della zona e delle istituzioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA