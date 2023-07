Per BasicNet crescita a doppia cifra del fatturato (+10,9%)

Continua la crescita di BasicNet.

Nel semestre il fatturato consolidato è pari a 180 milioni, il 10,9% in più dello stesso periodo del 2022, le vendite aggregate dei prodotti a marchi del gruppo sono pari a 558,3 milioni di euro. Il risultato netto è di 7,4 milioni a fronte dei 10,7 milioni del primo semestre 2022, che aveva registrato risultati di crescita straordinaria, e dei 4,1 milioni del 2021. L'ebitda è pari a 22,6 milioni (+0,9%). I risultati sono stati approvati dal consiglio di amministrazione.

Le vendite dei licenziatari commerciali e dirette si confermano in crescita in Europa (+12,5%), regione che rappresenta il 70,6% delle vendite aggregate, mentre si riducono nelle altre regioni (Americhe -25,4%, Asia e Oceania -17,4%, Medio Oriente e Africa -14,2%), per un calo in alcuni mercati, che "nel periodo precedente avevano registrato performance di crescita straordinarie". Nel primo semestre sono stati pagati dividendi per 8,4 milioni e acquistate azioni proprie per circa 1,2 milioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA