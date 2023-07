Momenti di tensione tra tifosi di Toro e Modena a Pinzolo

Momenti di tensione, anche con l'esplosione di una bomba carta, tra le tifoserie di Torino e Modena a Pinzolo (Trento), pochi minuti prima dell'amichevole tra granata e gialloblù, in programma alle 15. I tifosi modenesi, che erano già all'interno, si sono avvicinati alla staccionata che delimita il campo, quando hanno fatto il loro ingresso gli ultras del Toro. La staccionata divisoria è caduta nel punto in questione e la polizia ha diviso le tifoserie. Ad affrontarsi sono stati una cinquantina di gialloblù e una ventina di granata, questi ultimi dispersi con una carica della polizia.

Gli agenti del reparto mobile, oltre ai dirigenti di Digos e questura, che hanno impedito lo scontro frapponendosi tra le tifoserie, erano già presenti sul posto dal momento che le due tifoserie sono storicamente rivali. I granata arrivati per la partita sono una quarantina in tutto, mentre i gialloblù circa 400. A quanto si apprende la questura di Trento sta valutando le posizioni dei fermati.



