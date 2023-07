Il Torino saluta Pinzolo battendo 2-1 il Modena

Il Torino vince la seconda e ultima amichevole a Pinzolo e batte il Modena con il finale di 2-1. Radonjic apre le marcature, Bellanova raddoppia, a fine secondo tempo i gialloblu riaprono la gara con la rete di Magnino ma non riescono ad agguantare il pareggio. Da segnalare, prima della sfida, alcuni momenti di tensione tra le due tifoserie con l'esplosione di una bomba carta e la polizia che ha disperso la ventina di granata con una carica. La squadra di Juric rientrerà a Torino già in serata e, dopo un paio di giorni di relax, partirà per la Francia: il 2 è in programma un test contro il Lens, il 6 ci sarà la sfida contro il Reims.



