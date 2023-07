Fiat +10%, la 500 city car elettrica Stellantis più venduta

Nel primo semestre del 2023, Fiat ha contribuito alla straordinaria performance di Stellantis come marchio numero uno del Gruppo, con oltre 645.000 unità vendute a livello globale e una crescita del 10% rispetto allo scorso anno. Più della metà dei volumi di vendita sono venduti al di fuori della regione Europa.

Fiat è leader in 3 mercati principali - Brasile, Italia e Turchia - in 3 regioni diverse, con una quota di mercato del 22% in Brasile, del 18,2% in Turchia e del 12,8% in Italia. La Nuova 500 è la Bev Stellantis più venduta, la citycar 100% elettrica più venduta in Europa e ancora tra i primi 5 Bev di qualsiasi segmento in Europa, Italia, Germania, Francia, Spagna.

"Negli ultimi due anni abbiamo avuto un percorso di successo all'interno di Stellantis, rendendo Fiat più redditizia e più globale che mai. Quest'anno Fiat ha confermato ancora una volta il suo successo globale, contribuendo in modo sostanziale agli eccellenti risultati del Gruppo. Fiat ha dimostrato di essere il primo marchio Stellantis in termini di volume nel primo semestre 2023" commenta Olivier Francois, ceo Fiat e cmo global di Stellantis. "Stiamo guidando la conversione alla mobilità urbana sostenibile grazie alla nostra Nuova 500 - un'icona globale 100% elettrica - che è la prima city car elettrica in Europa. E continueremo a guidare il percorso di elettrificazione con il lancio della Fiat Topolino e della nuova Fiat 600e, che sono i primi nuovi modelli basati su piattaforma Stellantis. Proprio grazie alle sinergie e alle opportunità presenti nel Gruppo, nei prossimi 3 anni il nostro piano di prodotto riporterà Fiat al suo posto: un leader, un punto di riferimento, un lovebrand".

In Europa il marchio ha registrato 271.800 unità su 645.000 vendute a livello globale nei primi sei mesi del 2023. In Europa, dove Fiat è da sempre leader nel mercato delle city-car, il brand è primo assoluto in Italia, con una quota di mercato del 12,8% e l'iconica Fiat Panda è la vettura più venduta sul mercato.



