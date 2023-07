Sconti nei negozi per i visitatori del Castello di Rivoli

Il Distretto Diffuso della Collina Morenica, composto dai comuni di Rivoli, Buttigliera Alta, Rosta e Villarbasse e da Confesercenti Torino e provincia ha stretto un accordo con il Castello di Rivoli per promuovere gli eventi culturali del museo e sostenere il commercio di prossimità.

L'accordo è stato firmato dal direttore del Castello di Rivoli Carolyn Christov-Bakargiev e dal presidente di Confesercenti Torino Giancarlo Banchieri.

L'iniziativa prevede sconti e agevolazioni per i visitatori del Castello di Rivoli presso le attività commerciali, artigianali e agricole aderenti. I visitatori che si presenteranno con il biglietto del museo entro un mese dalla emissione avranno diritto a uno sconto a partire dal 10% presso i negozi e le attività aderenti. L'elenco delle attività aderenti è in fase di preparazione e verrà pubblicato sui canali di comunicazione del Distretto e del Castello di Rivoli. Per rafforzare la sinergia il Castello di Rivoli omaggerà a ogni attività aderente due biglietti di ingresso al Castello e offrirà alle attività commerciali la possibilità di acquistare i biglietti di ingresso al Castello ad un prezzo agevolato.

"L'accordo rappresenta per il museo un'ulteriore occasione di radicamento sul territorio che consente di avvicinare differenti pubblici alla propria offerta culturale e nel contempo offre ai visitatori l'opportunità di conoscere le attività commerciali di prossimità fruendo di sconti e agevolazioni" commenta Carolyn Christov-Bakargiev. "Questo accordo importantissimo per il Distretto consente di creare sinergia tra il settore culturale e quello del commercio di prossimità. Il Castello di Rivoli ogni anno attrae visitatori da tutto il mondo e questo accordo ha l'obiettivo di far conoscere le attività del Distretto dove è possibile pranzare, cenare, fare una merenda, ma anche dedicarsi allo shopping e al relax" dice Banchieri.



