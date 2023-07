Corte dei Conti approva il rendiconto della Regione

La Regione Piemonte ha ottenuto il giudizio positivo sul bilancio 2022 dalla Corte dei Conti. Le entrate complessive sono state pari a 15,2 milioni di euro mentre le spese complessive ammontano a oltre 14,9 miliardi.

Positivo per oltre 149,1 milioni di euro il risultato di gestione, ma il disavanzo nel 2022 risulta a 5,3 miliardi.

Diminuisce progressivamente l'indebitamento e si attesta sui 4,6 miliardi di euro. Il risultato finale di cassa è di circa 95,5 milioni euro, in flessione rispetto agli anni precedenti. La voce sanità pesa sul bilancio complessivo per 10,4 miliardi e incide per il 74% sulla spesa complessiva. Infine gli investimenti nella sanità si attestano a circa 525 milioni di euro.

"Siamo felici di proseguire in questo trend positivo di pagamento dei debiti. Il fatto che si sia riusciti, anche quest'anno contraddistinto dalla coda del Covid e dagli effetti della guerra, a continuare a ridurre il disavanzo e il debito è per noi motivo d'orgoglio" commenta il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Il debito è una zavorra grande che ci portiamo dietro: dal nostro insediamento a oggi abbiamo pagato quasi 2 miliardi di euro. Nel 2022 ammontano a 500 i milioni di euro pagati", ha sottolineato Cirio.



