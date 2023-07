Colpisce la madre con martello, arrestato per tentato omicidio

Ha aggredito la madre con un martello, ferendola alla testa e alla schiena. Protagonista un uomo di 39 anni, di origini brasiliane, che è stato arrestato dai carabinieri la scorsa notte per tentato omicidio, a Bricherasio, nel Torinese. Vittima del ferimento la madre convivente di 61 anni. Secondo una prima ricostruzione i due hanno avuto un litigio per futili motivi. Poi l'uomo ha impugnato il martello e ha colpito la donna. A chiamare i militari dell'Arma i vicini di casa, allarmati dalle grida. Una pattuglia della Radiomobile della compagnia di Pinerolo è stata inviata sul posto e ha arrestato l'uomo.

La 61enne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Agnelli di Pinerolo, dove i medici hanno diagnosticato delle gravi lesioni alla testa e alla schiena a seguito dell'aggressione subita. Attualmente, è in osservazione presso l'ospedale, e la prognosi è di 10 giorni.



