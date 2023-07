Climate Camp in corteo a Torino, basta svendere città e parchi

Oggi pomeriggio gli attivisti Climate Social Camp hanno attraversato Torino con una biciclettata. In un centinaio si sono ritrovati al Parco Artiglieri da Montagna dove in questi giorni viene ospitato l'evento organizzato dai collettivi ambientalisti. Poi muniti di biciclette, monopatti e rollers si sono diretti verso il centro.

Davanti al Comune è stato appeso uno striscione con scritto: "Basta svendere città e parchi! Difendiamo tutto".

"Utilizzare le biciclette - spiegano dal Climate Social Camp - per noi significa riappropriarsi delle strade che percorriamo tutti i giorni, significa proporre il nostro modello di mobilità. Ci siamo recati sotto il Comune perché è proprio lì che si sta facendo poco per cambiare l'assetto della Città Dell'automobile".

I ciclisti si sono diretti verso corso Bramante dove hanno contestato Esselunga, che ha intenzione di costruire al Parco Artiglieri da Montagna un supermercato. Da qui a piedi è partito un corteo che è arrivato al grattacielo della Regione Piemonte, dove hanno coperto la scritta all'entrata dell'edificio con un grande striscione con scritto: "Palazzo della devastazione, più soldi ai territori colpiti dalla crisi climatica, meno finanziamenti a grandi opere e progetti di greenwashing", altri hanno imbrattato le vetrate con della pittura colorata. Il corteo ha poi raggiunto la sede Smat di corso Unità d'Italia.

Gli ecologisti dotati di bombolette hanno scritto varie frasi sulle pareti della sede in contestazione all'operato dell'azienda "che lavora per privatizzare dell'acqua pubblica senza occuparsi della manutenzione degli acquedotti".



