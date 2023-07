A Camera la mostra pop-up Stories From Turin

Si conclude il 28 luglio l'ottava edizione della Icp Summer Masterclass. Quest'anno il programma in Visual Storytelling di Camera e Icp-International Center of Photography di New York, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, termina con la mostra pop-up Stories From Turin che raccoglie gli sguardi dei giovani partecipanti sulla città.

Provenienti da Italia, Olanda, Liechtenstein, Svizzera e Stati Uniti, le studentesse e gli studenti della Masterclass hanno trascorso quindici giorni esplorando le strade di Torino riflettendo sui molteplici elementi che compongono una storia per immagini. Intrecciando insieme le loro narrazioni individuali, hanno creato una visione collettiva della città e delle persone che la chiamano casa. Accompagnata da una fanzine che raccoglie tutte le fotografie che compongo il progetto, la mostra si comporrà di una fotografia per ciascun partecipante e sarà presentata al pubblico venerdì 28 luglio alle 18.30 nell'atrio di Camera. Seguiranno, dalle 19, la consegna dei diplomi e un brindisi. Stories From Turin sarà visitabile fino a fine agosto.



