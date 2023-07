Torino: problemi per Milinkovic-Savic, distrazione muscolare

Il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic è costretto allo stop durante il ritiro a Pinzolo, in Val Rendena. L'estremo difensore serbo, infatti, si è procurato una distrazione di basso grado bicipite femorale sinistro. Lo staff medico vuole vederci chiaro e lo sottoporrà ad altri accertamenti a Torino all'inizio della prossima settimana, intanto il tecnico Juric spera di averlo a disposizione tra l'esordio in coppa Italia e quello in campionato a metà agosto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA