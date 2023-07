Tennis: Binaghi, 'primo obiettivo è tenere Atp finals in Italia'

"Tutti all'interno della Federazione e delle Atp sanno che per noi la madre di tutte le battaglie è tenere le Atp finals per altri cinque anni in Italia. E per raggiungere l'obiettivo siamo disposti a fare di tutto, quello che è lecito ovviamente". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel, alla conferenza stampa di presentazione del master plan delle Atp finals che si svolgeranno a Torino dal 12 al 19 novembre.

"La palla è in mano ad Atp - aveva premesso - e credo che già nei prossimi mesi ci saranno delle riunioni in cui si inizia a discutere su cosa succederà in futuro".



