Presentata Domosofia, il festival delle idee di Domodossola

Dal 15 al 17 settembre Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) ospiterà la quinta edizione di Domosofia - Festival delle idee e dei saperi. Tre giorni di conferenze, incontri e conversazioni musicali il cui filo conduttore è rappresentato dal tema 'Connessioni'. "Il nostro desiderio - ha spiegato il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi - è che il festival sia l'occasione per disconnetterci dall'abitudine di essere sempre connessi virtualmente e per connetterci in modo intimo e profondo".

Tra gli ospiti, Paolo Guzzanti, Oscar Farinetti, il vescovo di Novara Monsignor Franco Giulio Brambilla, il paleontologo Cristiano Dal Sasso, la climatologa Serena Giacomin, la presidente dell'associazione Islamica Italiana Maryan Ismail, il primo laureato nel metaverso Edoardo Di Pietro, il criminologo Alessandro Meluzzi, il regista Enrico Vanzina.

Ad anticipare il festival sarà, l'11 settembre, Domosofia Gourmet, la tradizionale cena che quest'anno vedrà ai fornelli, insieme a molti chef della zona, anche Antonino Cannavacciuolo.

Il ricavato (100 posti disponibili al costo di 200 euro a persona) sarà devoluto al progetto 'Una casa per tutti', finalizzato a ristrutturare l'ex casa parrocchiale di Domodossola e realizzare sei mini appartamenti da mettere a disposizione delle persone in situazione di disagio abitativo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA